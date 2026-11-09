Localiza Rent A Car stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Localiza Rent A Car hat am 06.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 148.70 ARS. Im Vorjahresviertel waren 29.98 ARS je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 36.99 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3’584.56 Milliarden ARS, während im Vorjahreszeitraum 2’616.68 Milliarden ARS ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch