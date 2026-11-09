LOCALIZA RENT A CAR hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

LOCALIZA RENT A CAR lud am 06.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1.02 BRL präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte LOCALIZA RENT A CAR ein EPS von 0.250 BRL je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat LOCALIZA RENT A CAR im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14.41 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 12.28 Milliarden BRL. Im Vorjahresviertel waren 10.73 Milliarden BRL in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch