Local Bounti stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Local Bounti stellte am 12.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Local Bounti vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.68 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1.630 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 13.9 Millionen USD – ein Plus von 14.46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Local Bounti 12.1 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch