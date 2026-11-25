Local Bounti hat am 23.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0.56 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1.180 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Local Bounti 12.4 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1.48 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 12.2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch