Lobtex präsentierte Quartalsergebnisse

Lobtex veröffentlichte am 07.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 31.01 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal -12.500 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Umsatzseitig standen 1.30 Milliarden JPY in den Büchern – ein Minus von 4.97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Lobtex 1.37 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch