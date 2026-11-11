Lobtex legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Lobtex veröffentlichte am 10.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 23.78 JPY. Im Vorjahresviertel waren 30.29 JPY je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1.40 Milliarden JPY – eine Minderung von 0.80 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1.41 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch