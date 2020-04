Loblaw offre 5 millions de dollars pour procurer de la nourriture et des articles de santé essentiels aux Canadiens les plus vulnérables

TORONTO, le 4 avril 2020 /CNW/ - Les Compagnies Loblaw Limitée (TSX : L, « Loblaw ») offrira l'équivalent de 5 millions de dollars en cartes-cadeaux à des banques alimentaires et à des organismes de bienfaisance communautaires partout au pays, dont Banques alimentaires Canada et Banques alimentaires du Québec. En raison de la pandémie de la COVID-19, ces groupes constatent une accentuation des enjeux chez les membres de leur communauté et doivent surmonter les défis liés à la distanciation sociale et à l'intensification des mesures en matière de sécurité des aliments. Certains d'entre eux comptent de plus en plus sur les cartes-cadeaux échangeables contre de la nourriture et des médicaments pour aider les membres de leur communauté qui sont dans le besoin.

Dans le cadre de cette initiative, Loblaw ajoutera une valeur de 5 millions de dollars aux 15 millions de dollars d'achats que plusieurs organismes de charité ont effectués en cartes-cadeaux.. De la sorte, ces organismes bénéficieront d'un plus grand pouvoir d'achat. Les cartes pourront être utilisées dans les 2 500 magasins du groupe Loblaw, notamment chez Provigo, Maxi et Pharmaprix.

« Habituellement, nos dons servent à offrir des repas chauds dans les centres communautaires ou encpre des paniers d'articles de première nécessité. Or, en raison des mesures de distanciation sociale, certaines de ces options ne sont plus possibles, affirme Sarah Davis, présidente, Les Compagnies Loblaw Limitée. Grâce à ces cartes-cadeaux, quiconque aux prises avec des difficultés peut se rendre dans un de nos magasins pour se procurer les articles dont il a urgemment besoin. »

« Banques alimentaires Canada a lancé un appel au nom des banques alimentaires de partout au pays chiffrant l'ensemble de leurs besoins à 150 millions de dollars. Nous prévoyons qu'un nombre record de personnes se retrouveront en situation de besoin et nous devons tous travailler ensemble pour leur apporter un soutien alimentaire essentiel, affirme Chris Hatch, chef de la direction, Banques alimentaires Canada. Nous comptons tous sur la générosité des personnes et des entreprises pour obtenir des fonds, et l'offre de Loblaw nous permettra d'en faire encore plus avec les fonds reçus. »

À propos de Les Compagnies Loblaw Limitée

Loblaw est le chef de file canadien dans les domaines de l'alimentation et de la pharmacie ainsi que le plus important détaillant au pays.

La raison d'être de Loblaw, soit Vivre bien, vivre pleinementMD, met l'accent sur les besoins et le bien-être des consommateurs, qui effectuent un milliard de transactions par année dans ses magasins. Loblaw est en mesure de répondre à ces besoins, voire de dépasser les attentes de la clientèle de multiples façons, ce qui inclut notamment ses emplacements bien situés; ses quelque 1 050 magasins d'alimentation, tant de type escompte que de spécialité; ses pharmacies offrant des services complets situées dans plus de 1 400 établissements Shoppers Drug MartMD et PharmaprixMD et plus de 500 magasins de Loblaw; ses services bancaires offerts par l'entremise des Services financiers le Choix du PrésidentMD; ses vêtements mode de marque Joe FreshMD à prix abordables pour toute la famille; et trois des marques les plus populaires au Canada, soit Life BrandMD, sans nomMD et le Choix du PrésidentMD.

