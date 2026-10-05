Loans4Lesscom: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Loans4Lesscom hat am 02.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 50.0 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 0.1 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 0.0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch