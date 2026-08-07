loanDepot A verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

loanDepot A liess sich am 04.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat loanDepot A die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0.02 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.060 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat loanDepot A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 39.12 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 394.3 Millionen USD im Vergleich zu 283.4 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch