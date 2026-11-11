loanDepot A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

loanDepot A hat am 09.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.08 USD. Im Vorjahresquartal waren -0.020 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 306.5 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 302.0 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch