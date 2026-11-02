Loadstar Capital KK Registered mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Loadstar Capital KK Registered hat sich am 30.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Es stand ein EPS von 1.93 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Loadstar Capital KK Registered noch ein Gewinn pro Aktie von 44.70 JPY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Loadstar Capital KK Registered im vergangenen Quartal 4.78 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 40.81 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Loadstar Capital KK Registered 8.08 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch