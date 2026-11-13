LMF Acquisition Opportunities stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

LMF Acquisition Opportunities hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1.03 USD. Im Vorjahresquartal hatten -1.320 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 255.56 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 0.6 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 0.2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch