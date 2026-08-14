LMF Acquisition Opportunities stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

LMF Acquisition Opportunities hat sich am 12.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

LMF Acquisition Opportunities hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.91 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1.770 USD je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat LMF Acquisition Opportunities in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 79.41 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 0.6 Millionen USD im Vergleich zu 0.3 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch