LM Funding America öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

LM Funding America hat am 13.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.20 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -10.250 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat LM Funding America im vergangenen Quartal 1.9 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 13.30 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte LM Funding America 2.2 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch