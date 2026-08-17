LM Funding America informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

LM Funding America lud am 14.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 5.26 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte LM Funding America 0.500 USD je Aktie generiert.

Im abgelaufenen Quartal hat LM Funding America 2.1 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9.84 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1.9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch