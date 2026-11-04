Lloyds Steels Industries vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Lloyds Steels Industries präsentierte in der am 02.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.38 INR, nach 0.410 INR im Vorjahresvergleich.

Im abgelaufenen Quartal hat Lloyds Steels Industries 5.94 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 87.44 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3.17 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch