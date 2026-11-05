Lloyds Metals Energy veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Lloyds Metals Energy hat am 03.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 18.57 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 11.04 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 56.73 Milliarden INR gegenüber 36.51 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch