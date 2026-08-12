Lloyds Metals Energy: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Lloyds Metals Energy präsentierte am 10.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 30.68 INR gegenüber 12.12 INR im Vorjahresquartal.

Der Umsatz lag bei 73.54 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 208.55 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 23.84 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch