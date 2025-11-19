Lloyds TSB Group PLCShs Aktie 1050816 / US5394391099
19.11.2025 09:00:51
Lloyds Banking Announces Acquisition Of Curve
(RTTNews) - Lloyds Banking Group (LYG, LLOY.L) announced the acquisition of Curve, a London based fintech operating a digital wallet platform. Curve operates a digital wallet platform that brings all cards and alternative payment sources into one platform while adding money-saving and loyalty features. The company said, including capital impact, the transaction is not expected to have a material impact, or to impact full year guidance for 2025 or 2026.
Lloyds Banking said the acquisition of Curve is a strategic move to broaden and accelerate Lloyds Banking Group's digital transformation. The integration of Curve Pay, Curve's technology and digital wallet, into Lloyds Banking Group's current digital offering, will allow Lloyds Banking to offer its customers an enhanced payments experience within mobile banking.
23.07.25
|Ausblick: Lloyds TSB Group präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
09.07.25
|Erste Schätzungen: Lloyds TSB Group stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
