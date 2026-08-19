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LLB-Gruppe mit starkem Halbjahresergebnis



19.08.2026 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Vaduz, 19. August 2026. Die LLB-Gruppe hat im ersten Halbjahr 2026 ein Konzernergebnis von CHF 105.0 Mio. erzielt und damit ihr Vorjahresergebnis um 15.3 Prozent übertroffen (1. Semester 2025: CHF 91.0 Mio.). Getragen wurde das Ergebnis von einem höheren Geschäftsertrag, einem gesunkenen Geschäftsaufwand sowie einem breit abgestützten Wachstum. Das Konzernergebnis stieg um 15.3 Prozent auf CHF 105.0 Mio.

Das Geschäftsvolumen überschritt erstmals die Marke von CHF 130 Mia.

Die Kundenvermögen erreichten mit CHF 115 Mia. einen neuen Höchststand.

Die Netto-Neugeld-Zuflüsse stiegen mit CHF 2.2 Mia. (annualisierte Wachstumsrate: 4.1 %) erneut.

Die Net New Loans betrugen CHF 211 Mio. (annualisierte Wachstumsrate: 2.5 %).

Der Geschäftsertrag stieg auf CHF 315.5 Mio. (+0.9 %).

Der Geschäftsaufwand sank auf CHF 190.6 Mio. (-6.8 %).

Die Cost-Income-Ratio verbesserte sich deutlich auf 59.5 Prozent.

Die Tier-1-Ratio betrug 18.5 Prozent Geschäftsvolumen erreicht neue Höchstmarke Das Geschäftsvolumen der LLB-Gruppe erreichte CHF 132 Mia. und damit einen neuen Höchststand. Gegenüber Ende Dezember 2025 entspricht das einer Steigerung um 5.0 Prozent. Auch die Kundenvermögen erreichten mit CHF 115 Mia. einen neuen Rekordwert. Zum Anstieg beigetragen haben ein breit abgestütztes Wachstum sowie die Entwicklung an den Finanzmärkten. Die Netto-Neugeld-Zuflüsse beliefen sich auf CHF 2.2 Mia. (1. Semester 2025: CHF 1.4 Mia.), was einem annualisierten Wachstum von 4.1 Prozent entspricht. Die Zuflüsse sind breit abgestützt: Sie verteilen sich über beide Marktdivisionen (Privat- und Firmenkunden sowie International Wealth Management) und alle drei Buchungszentren (Liechtenstein, Schweiz und Österreich). Nach der bewussten Rentabilisierung ihres Kreditbuchs im Vorjahr kehrte die LLB-Gruppe bei den Net New Loans wieder in den Wachstumsbereich zurück. Sie beliefen sich auf CHF 211 Mio. (1. Semester 2025: CHF -239 Mio.), was einer annualisierten Zunahme von 2.5 Prozent entspricht. «Das Marktumfeld ist auch im ersten Halbjahr 2026 anspruchsvoll geblieben. Dass wir das Ergebnis trotzdem steigern und gleichzeitig effizienter werden konnten, zeigt, dass unser Geschäftsmodell trägt und wir strategisch richtig aufgestellt sind», kommentiert Verwaltungsratspräsident Georg Wohlwend das Resultat. LLB-Gruppe steigert Geschäftsertrag Der Geschäftsertrag stieg im ersten Halbjahr 2026 um 0.9 Prozent auf CHF 315.5 Mio. (1. Semester 2025: CHF 312.8 Mio.). Massgeblich dazu beigetragen hat das Dienstleistungs- und Kommissionsgeschäft, das dank höherer Volumina um 5.9 Prozent zulegte. Die im Frühjahr im Zuge geopolitischer Spannungen vorübergehende erhöhte Handelsaktivität wirkte sich zusätzlich positiv auf die Erträge aus. Das anhaltend tiefe Zinsniveau im Schweizer Franken belastet den Zinserfolg und führte zu einem Rückgang im Zinsgeschäft. Dieser konnte dank des diversifizierten Geschäftsmodells und des höheren Dienstleistungs- und Kommissionsgeschäfts mehr als ausgeglichen werden. Darin zeigt sich, wie tragfähig und breit abgestützt die Ertragsbasis der LLB-Gruppe ist. Der übrige Erfolg lag rund CHF 9.4 Mio. über dem des Vorjahres, was im Wesentlichen auf Erträge aus der Vermittlungsvereinbarung im Zusammenhang mit dem strategischen Rückzug aus dem Middle-East-Geschäft zurückzuführen ist. Es wurden Rückstellungen für die Risikovorsorge in Höhe von CHF 4.7 Mio. gebildet. Geschäftsaufwand sinkt, Effizienz steigt Der Geschäftsaufwand sank im ersten Halbjahr 2026 um 6.8 Prozent auf CHF 190.6 Mio. (1. Semester 2025: CHF 204.6 Mio.). Der Rückgang ist auf mehrere Faktoren zurückzuführen. Im Vorjahr waren einmalige Integrationskosten im Zusammenhang mit der Übernahme der ZKB Österreich enthalten, die im laufenden Jahr entfallen. Zudem lag der Personalaufwand tiefer, da der Personalbestand aufgrund der Realisierung von Synergien unter dem des Vorjahres lag. Insgesamt fiel der Geschäftsaufwand rund CHF 14.0 Mio. tiefer aus. Die Kombination aus höherem Ertrag und tieferem Aufwand verbesserte die Effizienz spürbar. Die Cost-Income-Ratio sank auf 59.5 Prozent (1. Halbjahr 2025: 65.7 %) und lag damit klar im Bereich der strategischen Zielmarke. Auch die Kapitalisierung blieb solide: Die Tier-1-Ratio betrug 18.5 Prozent.

Die wichtigsten Zahlen im Überblick: 1. Semester 2026 1. Semester 2025 +/– % Geschäftsertrag (in Mio. CHF) 315.5 312.8 +0.9 Geschäftsaufwand (in Mio. CHF) -190.6 -204.6 -6.8 Konzernergebnis (in Mio. CHF) 105.0 91.0 +15.3 Net New Money (in Mio. CHF) 2'234 1'393 +60.4 Net New Loans (in. Mio. CHF) 211 -239 RoE (in %) 8.8 8.1 Gewinn pro Aktie (in CHF) 3.45 2.99 +15.3 Cost-Income-Ratio (in %) 59.5 65.7 30.06.2026 31.12.2025 +/– % Tier-1-Ratio (in %) 18.5 19.0 Geschäftsvolumen (in Mia. CHF) 132.1 125.9 +5.0 Kundenvermögen (in Mia. CHF) 115.0 108.9 +5.6 Kundenausleihungen (in Mia. CHF) 17.2 17.0 +1.0 Bilanzsumme (in Mia. CHF) 28.9 28.3 +2.0 Erfolgreiche Umsetzung der Strategie Nach viereinhalb Jahren befindet sich die Umsetzung der Strategie ACT-26 in der finalen Phase. Eine erste Bilanz kurz vor Strategieabschluss fällt positiv aus: sämtliche ambitionierte Zielsetzungen konnten erreicht werden. Group CEO Christoph Reich präzisiert: «Die LLB-Gruppe hat ein solides Wachstum realisiert und sich zugleich umfassend weiterentwickelt. Wir agieren heute effizienter, innovativer und nachhaltiger als noch vor fünf Jahren. ACT-26 erweist sich damit als erfolgreiche und wirksame Strategie, die eine hervorragende Grundlage für die zukünftige Entwicklung der Bankengruppe geschaffen hat.» Aktuell erarbeitet das Unternehmen die neue Strategie, welche ab dem neuen Geschäftsjahr massgeblich sein wird. Präsentiert wird diese am 22. September 2026. Ausblick Das Marktumfeld dürfte auch in den kommenden Monaten anspruchsvoll bleiben. Geopolitische und wirtschaftliche Unsicherheiten bestehen fort. Auf dieser Grundlage bleibt die LLB-Gruppe bei ihrer Vorgabe vom Februar: Sie erwartet für das Gesamtjahr 2026 ein solides Ergebnis. Webkonferenz Die digitale Präsentation des Halbjahresergebnisses 2026 der LLB-Gruppe findet am 19. August 2026, 9.00 Uhr, bei einem Webcast in deutscher Sprache statt. Eine Anmeldung dafür ist mit folgendem Link möglich:

https://events.teams.microsoft.com/event/8cc3ff92-7031-4964-b4a5-5fa9ece73b0b@bc04dc94-af6e-41cc-884c-3446e0dbe6fe?source=copyLinkOneEventsShareDialog Zusätzliche Informationen Die Unterlagen zum Halbjahresergebnis 2026 der LLB-Gruppe stehen am 19. August 2026 ab 7 Uhr auf der Website zur Verfügung. Der Halbjahresbericht 2026 ist in einer interaktiven Onlineversion abrufbar unter hb2026.llb.li (deutsche Version) beziehungsweise hr2026.llb.li (englische Version). Disclaimer

Zur Messung unserer Performance wenden wir alternative Finanzkennzahlen an, die unter den International Financial Reporting Standards (IFRS) nicht definiert sind. Details sind unter

llb.li/investoren-apm ersichtlich. Wichtige Termine Dienstag, 22. September 2026, Veröffentlichung der neuen Strategie

Mittwoch, 23. September 2026, Investors Day zur neuen Strategie in Zürich

Freitag, 19. Februar 2027, Veröffentlichung Jahresergebnis 2026;

Freitag, 23. April 2027, 35. ordentliche Generalversammlung Kurzporträt Die Liechtensteinische Landesbank AG (LLB) ist das traditionsreichste Finanzinstitut im Fürstentum Liechtenstein. Mehrheitsaktionär ist das Land Liechtenstein. Die Aktien sind an der SIX kotiert (Symbol: LLBN). Die LLB-Gruppe bietet ihren Kunden umfassende Dienstleistungen im Wealth Management an: als Universalbank, im Private Banking, Asset Management sowie bei Fund Services. Mit 1'516 Mitarbeitenden ist sie in Liechtenstein, in der Schweiz, in Österreich, in Deutschland und den Vereinigten Arabischen Emiraten präsent. Per 30. Juni 2026 lag das Geschäftsvolumen der LLB-Gruppe bei CHF 132.1 Mia. Kontakt

Liechtensteinische Landesbank AG

Berit Pietschmann, Group Corporate Communications

T +423 236 87 14 | communications@llb.li | llb.li

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