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17.04.2026 20:33:53

LLB-Generalversammlung 2026 – Aktionäre stimmen allen Anträgen zu

Liechtensteinische Landesbank
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Liechtensteinische Landesbank / LLB / Schlagwort(e): Generalversammlung
LLB-Generalversammlung 2026 – Aktionäre stimmen allen Anträgen zu

17.04.2026 / 20:33 CET/CEST

Vaduz, 17. April 2026. Die Aktionäre der Liechtensteinischen Landesbank AG (LLB) haben an der 34. ordentlichen Generalversammlung allen Anträgen des Verwaltungsrates zugestimmt. Damit beträgt die Dividende der LLB CHF 2.80. Die Mitglieder des Verwaltungsrates Nicole Brunhart und Christian Wiesendanger wurden im Amt bestätigt.

Die 795 anwesenden Aktionäre, was 74.34 Prozent des stimmberechtigten Aktienkapitals entspricht, genehmigten die Jahresrechnung 2025 mit grosser Mehrheit. Sie erteilten zudem Verwaltungsrat, Geschäftsleitung und der Revisionsstelle KPMG (Liechtenstein) AG die Entlastung. KPMG wurde darüber hinaus für ein weiteres Jahr als Revisionsstelle und Konzernprüfer der LLB-Gruppe gewählt. Die Generalversammlung fand – wie im Vorjahr – im SAL in Schaan statt.

Dividende bleibt stabil

Die LLB-Aktionäre folgten dem Antrag des Verwaltungsrates zur Verwendung des Bilanzgewinnes 2025 in der Höhe von CHF 116'427'013.94. Damit bleibt die Dividende unverändert bei CHF 2.80. Auf Basis des Schlusskurses der LLB-Aktie per 31. Dezember 2025 ergibt sich eine Dividendenrendite von 3.3 Prozent. Von der Ausschüttung profitieren sowohl private und institutionelle Investoren als auch das Land Liechtenstein als Hauptaktionär. Dem Land wurden im Jahr 2025 CHF 64.6 Mio. an Dividenden, Steuern und Abgaben gutgeschrieben (2024: CHF 59.3 Mio.).

In seinem Grusswort würdigte Liechtensteins Wirtschaftsminister Hubert Büchel die Leistungen der LLB im Sinne des Hauptaktionärs. «Die gute Arbeit der LLB und ihrer Mitarbeitenden zeigt, dass mit Weitsicht, Fleiss und Kreativität auch in schwierigen Zeiten gute Ergebnisse möglich sind.»

Wiederwahlen in den Verwaltungsrat

Mit der Generalversammlung endete die dreijährige Mandatsperiode der Verwaltungsratsmitglieder Nicole Brunhart und Christian Wiesendanger. Die Aktionäre folgten dem Antrag des Verwaltungsrates und wählten beide Mandatare für eine weitere Amtsperiode in das siebenköpfige Gremium.

LLB erfolgreich auf Kurs

2025 hat die LLB-Gruppe ihre Ertragskraft in einem anspruchsvollen Umfeld behauptet und ihre Wachstumsdynamik weitergeführt. Das Konzernergebnis belief sich auf CHF 166.5 Mio. (Vorjahr: CHF 167.2 Mio.) und lag damit auf dem Vorjahresniveau. Gleichzeitig erreichte das Geschäftsvolumen mit CHF 125.9 Mia. einen neuen Höchststand. Auch die Kundenvermögen entwickelten sich erfreulich und stiegen auf CHF 108.9 Mia. Die Netto-Neugeld-Zuflüsse beliefen sich auf CHF 3.7 Mia., getragen von beiden Marktdivisionen. Auch bei den Net New Loans verzeichnete die LLB-Gruppe eine erfreuliche Zunahme. Sie beliefen sich auf CHF 540 Mio. Zudem steht die LLB-Gruppe mit einer Tier-1-Ratio von 19.0 Prozent und einem Depositenrating von Aa2 durch Moody’s weiterhin für höchste Sicherheit und Stabilität. In seiner Rede an der Generalversammlung zeigte sich Verwaltungsratspräsident Georg Wohlwend zufrieden mit dem Erreichten: «Wir haben ein gutes Ergebnis erzielt. Aber ebenso wichtig ist: Wir haben nicht einfach das Bestehende verwaltet. Wir haben weiterentwickelt, beschleunigt und investiert. Und zwar dort, wo es für unsere Kundinnen und Kunden, für unsere Effizienz und für die strategische Entwicklung der LLB einen echten Mehrwert schafft.»

Ausblick 2026

Group CEO Christoph Reich hielt zum abgelaufenen Geschäftsjahr fest: «2025 hat uns das anspruchsvolle Umfeld vor besondere Herausforderungen gestellt. Wir haben dennoch geliefert und ein gutes Konzernergebnis erzielt. Unsere Strategie wirkt und wir überzeugen durch operative Stärke. Denn wir verfügen über ein diversifiziertes und robustes Geschäftsmodell, haben eine Strategie, die funktioniert und sind für weiteres Wachstum gut aufgestellt.» Auch 2026 ist weiterhin mit geopolitischen Spannungen sowie einem volatilen Marktumfeld zu rechnen. Die LLB-Gruppe erwartet vor diesem Hintergrund ein solides Konzernergebnis.

Im letzten Jahr ihrer Strategie wird die LLB-Gruppe nach einer Phase gezielter Investitionen in Wachstum und Innovation verstärkt auf das Thema Effizienz fokussieren. Zudem hat die Erarbeitung der Nachfolgestrategie von ACT-26 begonnen. Diese soll im Herbst präsentiert werden.

Wichtige Termine

  • Dienstag, 21. April 2026, Ex-Dividendendatum
  • Donnerstag, 23. April 2026, Auszahlung Dividende
  • Mittwoch, 19. August 2026, Veröffentlichung Halbjahresergebnis 2026
  • Freitag, 23. April 2027, 35. ordentliche Generalversammlung

Kurzporträt

Die Liechtensteinische Landesbank AG (LLB) ist das traditionsreichste Finanzinstitut im Fürstentum Liechtenstein. Mehrheitsaktionär ist das Land Liechtenstein. Die Aktien sind an der SIX kotiert (Symbol: LLBN). Die LLB-Gruppe bietet ihren Kunden umfassende Dienstleistungen im Wealth Management an: als Universalbank, im Private Banking, Asset Management sowie bei Fund Services. Mit 1'523 Mitarbeitenden ist sie in Liechtenstein, in der Schweiz, in Österreich, in Deutschland und den Vereinigten Arabischen Emiraten präsent. Per 31. Dezember 2025 lag das Geschäftsvolumen der LLB-Gruppe bei CHF 125.9 Mia.

Kontakt
Liechtensteinische Landesbank AG
Berit Pietschmann, Group Corporate Communications
Telefon +423 236 87 14 | communications@llb.li | llb.li


Ende der Medienmitteilungen
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Liechtensteinische Landesbank / LLB
Staedtle 44
9490 Vaduz
Schweiz
Telefon: +423 236 88 11
Fax: +423 236 88 22
E-Mail: llb@llb.li
Internet: www.llb.li
ISIN: LI0355147575
Valorennummer: 35514757
Börsen: Freiverkehr in Frankfurt, Stuttgart; SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 2310436

 
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2310436  17.04.2026 CET/CEST

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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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