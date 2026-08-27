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Liechtensteinische Landesbank Aktie 35514757 / LI0355147575

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27.08.2026 07:30:05

LLB an der LIHGA 2026:  Vernetzung der regionalen Wirtschaft als Fokus

Liechtensteinische Landesbank
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Liechtensteinische Landesbank / LLB / Schlagwort(e): Sonstiges/Kooperation
LLB an der LIHGA 2026:  Vernetzung der regionalen Wirtschaft als Fokus

27.08.2026 / 07:30 CET/CEST

Vaduz, 27. August 2026 - Die Liechtensteinische Landesbank (LLB) bleibt auch 2026 Finanzpartnerin der LIHGA. Mit der Fortsetzung ihres Engagements unterstreicht die Bank ihre enge Verbundenheit mit dem regionalen Gewerbe und dem Wirtschaftsstandort Liechtenstein. 

Im Zentrum stehen persönliche Begegnungen, der direkte Austausch mit Unternehmerinnen und Unternehmern sowie die Förderung von Vernetzung und Zusammenarbeit. Die LIHGA ist die wichtigste Gewerbe- und Erlebnismesse Liechtensteins und bringt Unternehmen, Vereine, Institutionen und die Bevölkerung zusammen. Für die LLB ist sie eine wertvolle Plattform, um den Dialog innerhalb der regionalen Wirtschaft zu fördern.

Finanzpartner der Liechtensteiner Unternehmen

«Die LIHGA ist für uns weit mehr als eine Messe. Sie schafft Begegnungen zwischen Menschen, die Verantwortung übernehmen, Ideen entwickeln und unsere Wirtschaft gestalten. Als Finanzpartnerin möchten wir dazu beitragen, dass genau dieser Austausch stattfindet und neue Verbindungen entstehen», sagt Fabian Kind, Leiter Firmenkunden Liechtenstein bei der LLB.
Die Firmenkundenberaterinnen und -berater der LLB sind während der gesamten Messe präsent und besuchen die Aussteller direkt an ihren Ständen. Der persönliche Austausch ermöglicht es, bestehende Beziehungen zu vertiefen und aktuelle Herausforderungen sowie Zukunftsthemen aus erster Hand kennenzulernen.

Persönlicher Austausch als Erfolgsfaktor: LLB-Aussteller-Apéro

Ein zusätzlicher Höhepunkt der Partnerschaft ist der exklusive LLB-Aussteller-Apéro am Freitag, 18. September 2026, im LIHGA-Café. Der Anlass bietet Unternehmerinnen und Unternehmern die Möglichkeit, sich zu vernetzen, Erfahrungen auszutauschen und neue Kontakte zu knüpfen.
«Als Bank der Region verstehen wir uns nicht nur als Finanzierungspartnerin. Wir möchten Menschen zusammenbringen, den Dialog fördern und einen Beitrag zu einer starken regionalen Wirtschaft leisten. Genau das macht die Partnerschaft mit der LIHGA für uns so wertvoll», so Adrian Eggenberger, Geschäftsbereichsleiter Firmenkunden.
Mit ihrem Engagement bekräftigt die LLB ihre Rolle als verlässliche Partnerin des regionalen Gewerbes und als aktive Unterstützerin eines starken und vernetzten Wirtschaftsstandorts Liechtenstein.

Wichtige Termine

  • Mittwoch, 23. September 2026, Investors Day zur neuen Strategie
  • Freitag, 19. Februar 2027, Veröffentlichung Jahresergebnis 2026
  • Freitag, 23. April 2027, 35. ordentliche Generalversammlung

Kurzporträt

Die Liechtensteinische Landesbank AG (LLB) ist das traditionsreichste Finanzinstitut im Fürstentum Liechtenstein. Mehrheitsaktionär ist das Land Liechtenstein. Die Aktien sind an der SIX kotiert (Symbol: LLBN). Die LLB-Gruppe bietet ihren Kunden umfassende Dienstleistungen im Wealth Management an: als Universalbank, im Private Banking, Asset Management sowie bei Fund Services. Mit 1'516 Mitarbeitenden ist sie in Liechtenstein, in der Schweiz, in Österreich, in Deutschland und den Vereinigten Arabischen Emiraten präsent. Per 30. Juni 2026 lag das Geschäftsvolumen der LLB-Gruppe bei CHF 132.1 Mia.

Kontakt
Liechtensteinische Landesbank AG
Gernot Bilz, Group Corporate Communications
communications@llb.li | llb.li


Ende der Medienmitteilungen
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Liechtensteinische Landesbank / LLB
Staedtle 44
9490 Vaduz
Schweiz
Telefon: +423 236 88 11
Fax: +423 236 88 22
E-Mail: llb@llb.li
Internet: www.llb.li
ISIN: LI0355147575
Valorennummer: 35514757
Börsen: Freiverkehr in Frankfurt, Stuttgart; SIX Swiss Exchange
LEI Code: 529900OE1FOAM50XLP72
EQS News ID: 2389184

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2389184  27.08.2026 CET/CEST

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