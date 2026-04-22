LLB-Aktie: Moody's erhöht Depositenrating

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Prognosen für Gold, Silber und Öl – Wo stehen die Rohstoffe?

Die wichtigsten Themen im Video:

Gold – sicherer Hafen oder überbewertet?

– Warum Gold trotz Korrektur weiterhin stabil bleibt

– Welche Rolle Geopolitik (z. B. Iran-Konflikt) spielt

– Wie sich Marktmechanismen anders entwickeln als im „Lehrbuch“

Silber – der unterschätzte Gewinner?

– Doppelfunktion als Edelmetall & Industriemetall

– Warum Silber weiterhin Aufholpotenzial gegenüber Gold hat

– Bedeutung der Gold-Silber-Ratio

Lieferketten & kritische Rohstoffe

– Warum Versorgungssicherheit immer wichtiger wird

– Welche Rohstoffe künftig besonders gefragt sind (z. B. Kupfer, Uran, Düngemittel)

– Wie geopolitische Spannungen Preise beeinflussen

️ Ölmarkt vor neuer Preiswelle?

– Auswirkungen der Strasse von Hormus & geopolitischer Risiken

– Warum steigende Energiepreise wahrscheinlich sind

– Chancen für Investoren im Rohstoffsektor

Rohstoffe 2026 – das grosse Bild

– Warum ein starkes Rohstoffjahr erwartet wird

– Welche Faktoren (Inflation, Zinsen, Politik) entscheidend sind

– Strategien für Anleger: langfristig denken statt kurzfristig reagieren

Invest 2026: Prognosen für Gold, Silber und Öl – Wo stehen die Rohstoffe?