LLB-Aktie fester: Liechtensteinische Landesbank informiert Anfang Mai über Strategie-Update

Die Bankengruppe mit Standorten in Liechtenstein, der Schweiz und Österreich sehe hierzulande "weiteres Wachstumspotenzial", hiess es in einem Communiqué vom Donnerstag.

Mit der Strategie ACT-26 verfolgt die Bankengruppe bis 2026 "Wachstum, Effizienz und Nachhaltigkeit". Bezüglich Wachstum peilt sie unter anderem einen jährlichen Anstieg bei den Neukundengeldern und den Kundenausleihungen um 3 Prozent an.

Weiter kommt es in der Tochterbank Linth zu einem Abgang: Luc Schuurmans, stellvertretender CEO der in der Ostschweiz tätigen Bank, hat entschieden, das Institut zu verlassen. Die Bank Linth wurde per Mai 2022 vollständig von der Liechtensteinische Landesbank übernommen und per Ende Dezember 2022 von der Schweizer Börse dekotiert.

Im Zürcher Handel notieren die Papiere der LLB zeitweise 0,5 Prozent höher bei 60,70 Schweizer Franken.

ls/ra

Vaduz (awp)