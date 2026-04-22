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22.04.2026 16:38:36
LLB-Aktie fällt dennoch: Moody's erhöht Depositenrating
Für die Liechtensteinische Landesbank AG hat Moody's das Depositenrating auf "Aa1" von "Aa2" angehoben.
Das neue Rating spiegelt laut Moody's die anhaltend hohe Finanzkraft, eine starke Kapitalisierung mit einer Tier-1-Ratio von 19,0 Prozent sowie ein gutes Liquiditätsprofil wider. Die Neubeurteilung von LLB erfolgte im Zuge regulatorischer Anpassungen in der Europäischen Union.Zwischenzeitlich notiert die LLB-Aktie zeitweise 1,6 Prozent im Minus bei 92,30 Franken.
cf/rw
Vaduz (awp)
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