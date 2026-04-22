LLB-Aktie fällt dennoch: Moody's erhöht Depositenrating

Das Rating stehe für sehr hohe finanzielle Stabilität, Sicherheit und sehr geringe Ausfallrisiken, teilte die Bank am Mittwoch mit.

Das neue Rating spiegelt laut Moody's die anhaltend hohe Finanzkraft, eine starke Kapitalisierung mit einer Tier-1-Ratio von 19,0 Prozent sowie ein gutes Liquiditätsprofil wider. Die Neubeurteilung von LLB erfolgte im Zuge regulatorischer Anpassungen in der Europäischen Union.

Zwischenzeitlich notiert die LLB-Aktie zeitweise 1,6 Prozent im Minus bei 92,30 Franken.

cf/rw

Vaduz (awp)