LLB-Aktie fällt dennoch: Liechtensteinische Landesbank kann Reingewinn leicht steigern

Die Aktionäre dürfen sich über eine höhere Dividende freuen.

Der Geschäftsertrag stieg von Januar bis Dezember um 4,4 Prozent auf 565,8 Millionen Franken. Unter dem Strich verblieb ein um 1,5 Prozent höherer Reingewinn von 167,2 Millionen Franken.

Dies sei das beste Konzernergebnis seit 15 Jahren, hiess es in einer Mitteilung vom Freitag. Dazu beigetragen hätten das Wachstum bei den Kundenausleihungen und bei den Neugeldern sowie die positive Entwicklung der Finanzmärkte. Bei der Umsetzung der Strategie liege die LLB zudem auf Kurs.

Die Dividende soll um 10 Rappen auf 2,80 Franken erhöht werden. Davon profitiert auch das Land Liechtenstein als Hauptaktionär mit 48,5 Millionen Franken.

Starkes Kommissionsgeschäft

Bei den Erträgen sei vor allem die Entwicklung im Dienstleistungs- und Kommissionsgeschäft erfreulich gewesen, schrieb die Bank. Im Zuge der höheren Kundenvermögen sowie der Performance Fees sei das Ergebnis um 14,0 Millionen über dem des Vorjahres (200,0 Mio) gelegen. Zudem habe die Auflösung von Einzelwertberichtigungen zu der positiven Entwicklung beigetragen.

Die Effekte aus dem veränderten Zinsniveau hätten sich derweil im Zinserfolg und im Handelsgeschäft gegenläufig entwickelt. In Summe habe in diesen beiden Positionen ein Rückgang von 4 Millionen resultiert.

Der Geschäftsaufwand legte um 6,1 Prozent auf 369,5 Millionen Franken zu. Das lag insbesondere am Personalaufwand, der um über 12 Prozent zunahm. Der Anstieg sei aber im Rahmen der Erwartungen und reflektiere die Investitionen in die Umsetzung der Strategie ACT-26, wird betont. In den vergangenen zwölf Monaten seien in diesem Zusammenhang rund 70 Stellen vor allem an den drei neuen Standorten in Deutschland sowie an den beiden Standorten in der Schweiz geschaffen worden.

Da der Aufwand stärker anstieg als die Erträge, verschlechterte sich das Koste-Ertrags-Verhältnis auf 66,4 Prozent von 64,3 Prozent im Jahr davor.

2025 tieferer Gewinn erwartet

Die Kundenvermögen der LLB lagen Ende Jahr bei 97,0 Milliarden Franken, dies sind knapp 3 Milliarden mehr als zum Halbjahr und gut 10 Milliarden mehr noch als Ende 2023. Der Bank flossen im Gesamtjahr ausserdem Netto-Neugelder im Umfang von 2,8 Milliarden Franken zu (VJ 1,4 Mrd).

Der Ausblick für das laufende Jahr 2025 ist etwas verhalten. Das Management geht davon aus, dass aufgrund des veränderten Marktumfelds das Konzernergebnis unter dem des Vorjahres bleibt - dies aufgrund des stark sinkenden Zinsniveaus, insbesondere im Schweizer Franken. Zudem werden einmalige Integrationskosten durch die Übernahme der ZKB Österreich aufs Resultat drücken.

Die LLB-Aktie fällt im Freitagshandel an der SIX zeitweise um 0,92 Prozent auf 75,10 Franken.

uh/jb

Vaduz (awp)