LLB-Aktie dreht ins Plus: Erster Bericht nach TCFD-Standard veröffentlicht

Mit dem Bericht legt das Institut seinen Massnahmenkatalog zur Umsetzung seiner Klimaziele offen. Gemäss Mitteilung vom Montag will die LLB jährlich einen TCFD-Bericht publizieren.

Bis 2040 will die LLB ihren Treibhausgasausstoss netto auf null senken. Dieses Ziel betrifft den Bankbetrieb, Bankprodukte wie auch Eigenanlagen. Laut Bericht will das Institut dies unter anderem durch die Reduktion von treibhausgasintensiven Unternehmen im Portfolio, gezielte Investitionen in grüne Sektoren und Engagement beim Kunden beziehungsweise Investitionsempfänger erreichen.

Die TCFD ist eine von der Industrie angeführte Initiative zur Offenlegung klimabezogener finanzieller Risiken. Sie wird von rund 3400 Organisationen und Regierungen weltweit unterstützt, einschliesslich der Schweiz.

Im Schweizer Handel können die LLB-Aktien ins Plus drehen und gewinnen zeitweise 0,36 Prozent auf 55,30 Franken.

Vaduz (awp)