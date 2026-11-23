LL Lucky Games Registered lud am 20.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.05 SEK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0.020 SEK erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat LL Lucky Games Registered 51.7 Millionen SEK umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 28.22 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 40.3 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch