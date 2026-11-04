LKP Securities legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

LKP Securities hat am 02.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.16 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.320 INR je Aktie vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8.11 Prozent auf 295.2 Millionen INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 273.0 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch