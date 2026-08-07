LKP Securities: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

LKP Securities hat sich am 05.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das EPS belief sich auf 0.17 INR gegenüber 0.540 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 3.39 Prozent auf 267.6 Millionen INR. Im Vorjahresviertel hatte LKP Securities 277.0 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch