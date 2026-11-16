LKP Finance mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

LKP Finance stellte am 13.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS wurden 0.32 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte LKP Finance 0.930 INR je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat LKP Finance in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1169.51 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.30 Milliarden INR im Vergleich zu 102.1 Millionen INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch