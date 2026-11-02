LIXIL Group öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

LIXIL Group hat am 30.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.05 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei LIXIL Group ein EPS von 0.200 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2.41 Milliarden USD – das entspricht einem Minus von 4.44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.52 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch