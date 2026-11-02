LIXIL Group: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

LIXIL Group hat am 30.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 3.76 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 14.84 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3.23 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 383.25 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 371.26 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch