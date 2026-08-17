Living Technologies hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Living Technologies hat am 14.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -4.00 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Living Technologies ein EPS von 46.84 JPY in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 1.09 Milliarden JPY gegenüber 891.6 Millionen JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch