Living Platform,Ltd Registered informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Living Platform,Ltd Registered liess sich am 14.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Living Platform,Ltd Registered die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

In Sachen EPS wurden 38.98 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Living Platform,Ltd Registered 19.95 JPY je Aktie eingenommen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 11.07 Prozent auf 5.95 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5.35 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch