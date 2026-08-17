Livesense: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Livesense hat am 14.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Livesense hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 4.54 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -4.450 JPY je Aktie gewesen.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 27.56 Prozent auf 983.5 Millionen JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.36 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch