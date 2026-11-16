Livero präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Livero lud am 13.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS lag bei 24.70 JPY. Im letzten Jahr hatte Livero einen Gewinn von 19.30 JPY je Aktie eingefahren.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0.24 Prozent zurück. Hier wurden 980.8 Millionen JPY gegenüber 983.2 Millionen JPY im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.ch