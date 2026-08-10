Livero präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Livero stellte am 07.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 52.52 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 34.30 JPY erwirtschaftet worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10.22 Prozent auf 1.35 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.22 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch