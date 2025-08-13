LivePerson stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

LivePerson hat am 11.08.2025 die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0.17 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0.330 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat LivePerson mit einem Umsatz von insgesamt 59.6 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 79.9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 25.39 Prozent verringert.

