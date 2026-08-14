LiveOne zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

LiveOne veröffentlichte am 12.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0.23 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.400 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0.73 Prozent auf 19.4 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 19.2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch