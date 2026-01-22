Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’157 -0.1%  SPI 18’206 0.0%  Dow 49’077 1.2%  DAX 24’561 -0.6%  Euro 0.9297 0.4%  EStoxx50 5’883 -0.2%  Gold 4’831 1.4%  Bitcoin 71’535 2.6%  Dollar 0.7957 0.7%  Öl 65.3 2.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Idorsia36346343Sandoz124359842Richemont21048333VAT31186490Barrick Mining144690732
Top News
Tesla-Aktie unter der Lupe: Die geplatzten Versprechen von CEO Musk - was 2025 nicht eingetreten ist
Alphabet-Aktie zieht 2025 kräftig an: Wie stehen die Chancen für 2026?
Rally bei Gold, Silber & Kupfer: Wird sich der Aufwärtstrend 2026 fortsetzen?
Urlaub finanzieren mit ETFs - sinnvoll oder riskant?
NVIDIA-Aktie: Das steckt wirklich hinter dem Groq-Deal
Suche...
Plus500 Depot

Live Oak Bancshares Aktie 24261996 / US53803X1054

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

22.01.2026 03:57:44

Live Oak Bancshares, Inc. Reveals Increase In Q4 Bottom Line

Live Oak Bancshares
39.01 USD 6.56%
Kaufen Verkaufen

(RTTNews) - Live Oak Bancshares, Inc. (LOB) reported earnings for its fourth quarter that Increased, from the same period last year

The company's earnings came in at $44.12 million, or $0.95 per share. This compares with $9.90 million, or $0.22 per share, last year.

The company's revenue for the period rose 38.3% to $172.91 million from $125.02 million last year.

Live Oak Bancshares, Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $44.12 Mln. vs. $9.90 Mln. last year. -EPS: $0.95 vs. $0.22 last year. -Revenue: $172.91 Mln vs. $125.02 Mln last year.