Live Oak Acquisition A hat am 16.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.14 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Live Oak Acquisition A 0.070 USD je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.ch