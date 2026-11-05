Live Oak Acquisition A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Live Oak Acquisition A präsentierte in der am 03.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0.14 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Live Oak Acquisition A ein Ergebnis je Aktie von -0.090 USD vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Live Oak Acquisition A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 38.38 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 14.0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 10.1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch