Livanova präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Livanova hat am 04.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0.11 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Livanova 0.490 USD je Aktie verdient.

Umsatzseitig wurden 393.2 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Livanova 357.8 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch