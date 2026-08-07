Livanova öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Livanova hat am 05.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Livanova hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1.93 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.500 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 10.80 Prozent auf 390.6 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 352.5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch