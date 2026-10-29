Liuzhou Liangmianzhen mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Liuzhou Liangmianzhen hat am 28.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.05 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Liuzhou Liangmianzhen 0.050 CNY je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 18.76 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 238.2 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum waren 293.1 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch