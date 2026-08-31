Liuzhou Iron Steel gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Liuzhou Iron Steel äusserte sich am 28.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.02 CNY. Im Vorjahresviertel waren 0.040 CNY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 16.94 Milliarden CNY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 3.52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 17.56 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch