Liuzhou Chemical Industry: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Liuzhou Chemical Industry hat am 24.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Liuzhou Chemical Industry in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0.26 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 38.6 Millionen CNY im Vergleich zu 38.7 Millionen CNY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch