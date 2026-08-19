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19.08.2026 06:37:00
Little Fish Acquisition I: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Little Fish Acquisition I präsentierte in der am 17.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.04.2026 endete.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0.010 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es ebenfalls -0.010 CAD je Aktie gewesen.
Redaktion finanzen.ch
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