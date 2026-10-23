Litium AB stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Litium AB hat am 21.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS lag bei 0.06 SEK. Im letzten Jahr hatte Litium AB einen Gewinn von 0.040 SEK je Aktie eingefahren.

Der Umsatz wurde auf 24.3 Millionen SEK beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 19.7 Millionen SEK umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch